入院中の１人死亡　新たな感染は30人（鹿児島市16、鹿屋5、霧島3、奄美3、薩摩川内1、いちき串木野1、姶良1）新型コロナ・鹿児島15日発表

2021/09/16 07:00

鹿児島県と鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの感染者３０人を新たに確認したと発表した。累計感染者は８９２９人。また県は入院中だった感染者１人の死亡を公表した。死者は計５９人となった。県によると、死亡した１人は陽性判明後すぐに入院した。年代、性別、死因については遺族の意向で非公表とした。新規感染者の居住地は鹿児島市１６人、鹿屋市５人、霧島、奄美の両市が３人、薩摩川内、いちき串木野、姶良の各市が１人。感染経路不明者は７人だった。１４日時点で入院は２３８人（前日比５人減）、うち重症７人（同増減なし）、中等症４７人（同７人減）。宿泊療養施設への入所は１５６人（同１１人減）、自宅待機４５人（同増減なし）となっている。