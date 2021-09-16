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新型コロナウイルス
2021/09/16 16:01
新型コロナ 鹿児島市内のイベントでクラスター 関連で10人感染 鹿児島県内６８例目
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鹿児島市は１６日、市内のイベントで新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）発生を確認した、と発表した。関連の感染者は１０人。県内６８例目で、確認は６日ぶり。
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