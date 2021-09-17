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 2021/09/17 02:47

十島村・諏訪之瀬島　噴火警戒レベル３に上げ　噴石８００～１０００メートル飛散　気象台

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　福岡管区気象台は１７日午前２時３５分、十島村・諏訪之瀬島の御岳の噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から３（入山規制）に引き上げた。火口から２キロの範囲で大きな噴石の飛散に警戒するよう呼び掛けている。

　気象台によると、１６日午後８時１４分と１７日午前２時１２分の爆発で、大きな噴石が火口からそれぞれ８００メートルと１キロ近く飛んだ。レベル３への引き上げ基準である「火口中心から１キロ付近まで飛ぶ大きな噴石を４８時間以内に複数回観測」に達した。
　
噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳（資料写真）
地図・十島村
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