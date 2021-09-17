南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
9
月
17
日 金曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
うぃくりっく
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
事件・事故
2021/09/17 11:28
明和中学校給食室で火災 けが人なし 鹿児島市
Tweet
シェア
火災が発生した給食室を調べる消防隊員＝１７日、鹿児島市明和２丁目の明和中学校
拡大
１７日午前１０時１０分ごろ、鹿児島市明和２丁目の明和中学校給食室で火災があった。鹿児島市消防局によると、約２５分後に鎮火した。けが人はなかった。生徒ら約２００人が校庭や体育館に避難した。警備会社が１１９番した。
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
霧島産のナシでアイスキャンデー 老舗菓子「霧や櫻や」が販売
9月17日 12:30
意外な出合いあるかも？ 読書の秋、店主のお薦め本が届く 鹿児島市の古書店が「選書便」
9月17日 12:08
明和中学校給食室で火災 けが人なし 鹿児島市
9月17日 11:28
火山防災は桜島から学べ 噴火で32人犠牲のコンゴへ、ＮＰＯがノウハウ輸出
9月17日 11:00
パパイアを南さつまの特産に 加世田常潤高、試験栽培に挑戦
9月17日 11:00
高さ８メートル、サボテンの花咲き誇る 志布志市有明
9月17日 10:00
震源から750キロ先で震度１ 工事の振動だった 気象庁、観測記録から削除
9月17日 09:20
山陽新幹線、１７日午後から運転見合わせ
9月17日 09:13
島の宝を守れ アマミノクロウサギ 事故多発地帯に防護ネット 世界自然遺産・奄美大島
9月17日 09:00
吹上水球クラブ 夢の全国大会初出場 成長誓い「来年は８強」
9月17日 08:30
コロナ下の採用試験始まる 来春卒業予定の高校生 密避け会場は広く 新型コロナ・鹿児島
9月17日 07:30
ホテル駐車場でテークアウト専門屋台 レクストン鹿児島 「天文館盛り上げたい」
9月17日 07:30
屋内イベントクラスター 換気不十分、マイクロ飛沫か 新たな感染は30人（鹿児島市12人、霧島5、姶良5、瀬戸内4、鹿屋2、奄美2）死者1人 新型コロナ・鹿児島16日発表
9月17日 07:00
時短拒否店18日に公表 都城の1人含む19人新たに感染 新型コロナ・宮崎16日発表
9月17日 07:00
鹿児島市の職員１人感染 新型コロナ
9月17日 07:00
鹿児島のニュース一覧へ
戻る
このページのトップへ
▲