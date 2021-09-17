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 2021/09/17 11:28

明和中学校給食室で火災　けが人なし　鹿児島市

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火災が発生した給食室を調べる消防隊員＝１７日、鹿児島市明和２丁目の明和中学校
火災が発生した給食室を調べる消防隊員＝１７日、鹿児島市明和２丁目の明和中学校
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　１７日午前１０時１０分ごろ、鹿児島市明和２丁目の明和中学校給食室で火災があった。鹿児島市消防局によると、約２５分後に鎮火した。けが人はなかった。生徒ら約２００人が校庭や体育館に避難した。警備会社が１１９番した。
校庭に避難する生徒＝１７日、鹿児島市明和２丁目の明和中学校
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