入院の１人死亡　新たな感染者は4人　58日ぶり10人下回る（鹿児島市3、薩摩川内1）新型コロナ・鹿児島20日発表

2021/09/21 07:00

鹿児島県と鹿児島市は２０日、新型コロナウイルスの新たな感染者を４人確認したと発表した。新規感染者が１０人を下回るのは、７月２４日以来５８日ぶり。また県は、感染者１人が１９日に死亡したと公表した。死者の累計は６３人。鹿児島市が発表した感染者は、いずれも同市在住の１０歳未満の男女３人。１人は同市の医療機関で発生したクラスター（感染者集団）関連。２人はこれまでに確認された感染者の接触者。県が確認したのは薩摩川内市の４０代女性で感染経路は分かっていない。県によると、死亡したのは入院していた感染者で、年代、性別、死因は「遺族の意向」として非公表。１９日時点で入院は１６４人（前日比２３人減）、うち重症５人、酸素投与が必要な中等症３０人。宿泊療養１００人（同３人減）、自宅待機は２７人（同１人減）。累計の感染者は９０１７人。