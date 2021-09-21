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 2021/09/21 14:43

新型コロナ　鹿児島市は新たな感染者なし　6月24日以来89日ぶり

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鹿児島市は21日､新型コロナウイルスの新たな感染者はいなかったと発表した｡同市で感染者がゼロだったのは6月24日以来､89日ぶり｡
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