新型コロナ　鹿児島市は新たな感染者なし　6月24日以来89日ぶり

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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サマージャンボ宝くじ大当たり 同一売り場から1等前後賞7億円が2本 天文館チャンスセンター、鹿児島初

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに191人感染確認 100人超14日連続 累計7000人超す（更新）

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに240人感染確認 100人超15日連続 累計7353人（更新）

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１回目は痛み、２回目は38度超の発熱や頭痛… 医療従事者ら経験者が語るワクチン接種後の症状 新型コロナ・鹿児島

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに147人感染確認 100人超13日連続 累計6922人（更新）

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筋肉注射のコロナワクチン 接種時の姿勢「手のひらを体側に向け、腕は自然におろして」 かかりつけ医に事前確認忘れずに

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新型コロナ 鹿児島県で新たに１６０人感染確認 累計６７７５人に ２人死亡、累計４４人（更新）

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに96人感染確認 累計8201人 3人死亡確認

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに157人感染確認 100人超は18日連続 累計7850人（更新）