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 2021/09/21 16:03

新型コロナ　鹿児島県内で新たに４人感染確認　２日連続で１桁　累計９０２１人

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　鹿児島県は２１日、新型コロナウイルスの感染者を新たに４人確認したと発表した。鹿児島市発表分はなかった。県内の新規感染者は２日連続で１桁となった。累計感染者は９０２１人。
　
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