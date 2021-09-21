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新型コロナウイルス
2021/09/21 16:03
新型コロナ 鹿児島県内で新たに４人感染確認 ２日連続で１桁 累計９０２１人
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鹿児島県は２１日、新型コロナウイルスの感染者を新たに４人確認したと発表した。鹿児島市発表分はなかった。県内の新規感染者は２日連続で１桁となった。累計感染者は９０２１人。
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