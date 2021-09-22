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 2021/09/22 14:37

新型コロナ　鹿児島市、２日連続新たな感染者なし　

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　鹿児島市は２２日、新型コロナウイルスの新たな感染者はいなかったと発表した。同市で感染者ゼロだったのは２日連続。
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