TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス
 2021/09/22 16:06

新型コロナ　鹿児島県内で新たに４人感染　累計９０２５人

シェア
拡大拡大
　鹿児島県は２２日、新型コロナウイルスの感染者を新たに４人確認したと発表した。新規感染者が１０人を下回るのは３日連続。累計感染者は９０２５人。鹿児島市の発表はなかった。
　
コロナ相談窓口

新型コロナまとめサイトはこちら
 戻る 
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ