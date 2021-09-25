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新型コロナウイルス
2021/09/25 16:07
新型コロナ 鹿児島県内で新たに５人感染確認 累計9037人
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鹿児島県と鹿児島市は２５日、新型コロナウイルスの感染者を新たに５人確認したと発表した。県発表が３人、市が２人。県内の累計感染者は９０３７人になった。
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