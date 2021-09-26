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火山
2021/09/26 10:45
十島村・諏訪之瀬島で噴火 噴煙５４００メートル 観測史上最高
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噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳（資料写真）
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２６日午前７時１１分ごろ、十島村・諏訪之瀬島の御岳で噴火があり、噴煙の高さが観測史上最高の５４００メートルに達した。これまでの最高は今年８月２８日の噴火の４８００メートルだった。
福岡管区気象台によると、大きな噴石の飛散や火砕流は確認されていない。やや多量の降灰が午後３時ごろまで火口から西に流れる見込み。気象台は噴火警戒レベル３（入山規制）を継続している。
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