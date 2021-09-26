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 2021/09/26 16:09

新型コロナ　鹿児島県内で新たに２人感染確認　累計９０３９人

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　鹿児島県と鹿児島市は２６日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２人確認したと発表した。県、市発表分ともに１人ずつ。県内の累計感染者は９０３９人になった。
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