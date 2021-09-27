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2021/09/27 10:00
ＪＲ指宿枕崎線 喜入－枕崎で運転見合わせ
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ＪＲ九州によると、指宿枕崎線は２７日午前９時５０分現在、指宿市の沿線での交通事故の影響で、喜入－枕崎で上下線とも運転を見合わせている。
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