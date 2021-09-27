ＪＲ指宿枕崎線　喜入－枕崎で運転見合わせ

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サマージャンボ宝くじ大当たり 同一売り場から1等前後賞7億円が2本 天文館チャンスセンター、鹿児島初

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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筋肉注射のコロナワクチン 接種時の姿勢「手のひらを体側に向け、腕は自然におろして」 かかりつけ医に事前確認忘れずに

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「ひどい頭痛持ち」が多い県 ３位山梨、２位鳥取、１位は…

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに96人感染確認 累計8201人 3人死亡確認

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに157人感染確認 100人超は18日連続 累計7850人（更新）

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに78人感染確認 累計8105人（更新）

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１回目は痛み、２回目は38度超の発熱や頭痛… 医療従事者ら経験者が語るワクチン接種後の症状 新型コロナ・鹿児島

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに49人感染確認 26日ぶり50人下回る 累計8027人（更新）

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要請応じぬ鹿児島市の８飲食店に時短命令、店名も公表 新型コロナまん延防止で県