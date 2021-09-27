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 2021/09/27 10:50

ＪＲ指宿枕崎線　喜入―枕崎の運転再開

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　ＪＲ九州によると、沿線での交通事故の影響で運転を見合わせていた指宿枕崎線の喜入－枕崎は２７日午前１０時１０分、上下線で運転を再開した。
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