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 2021/09/29 14:35

新型コロナ　鹿児島市の新規感染７日ぶりゼロ

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　鹿児島市は２９日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。同市で新規感染者がゼロだったのは２２日以来で７日ぶり。
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