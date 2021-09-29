新型コロナ　鹿児島県内で新たに１人感染確認　累計９０４９人

高２が作った「生活感を意識した」鉄道模型 ローカル線の風景リアルに再現し九州最高賞

公立学校267校で計781人が感染 鹿児島県内 12歳以下は722人 初確認からの累計

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに７人感染確認 累計９０４８人 １人死亡（更新）