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新型コロナウイルス
2021/09/29 16:03
新型コロナ 鹿児島県内で新たに１人感染確認 累計９０４９人
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鹿児島県は２９日、新型コロナウイルスの感染者１人を新たに確認したと発表した。鹿児島市の発表はなかった。県内の累計感染者は９０４９人となった。
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