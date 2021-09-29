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 2021/09/29 16:03

新型コロナ　鹿児島県内で新たに１人感染確認　累計９０４９人

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　鹿児島県は２９日、新型コロナウイルスの感染者１人を新たに確認したと発表した。鹿児島市の発表はなかった。県内の累計感染者は９０４９人となった。　
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