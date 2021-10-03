芸術の秋 「にゃがしまさん」がご案内　モデルは？ 所蔵品の中に　鹿児島・長島美術館の公式キャラ

2021/10/03 20:46

長島美術館（鹿児島市）で、公式キャラクター「にゃがしまさん」が館のＰＲに奮闘中だ。ホームページなどで案内役を務め、人気は上々。感染症対策などで多忙な学芸員たちに、猫の手を貸している。モデルは薩摩焼「色絵猫形香炉」。島津義弘の朝鮮出兵に同行した猫にちなみ、１９世紀に作られた。つぶらな瞳と金の首輪がチャームポイントで、今夏、千点を超す所蔵品から大役に選ばれた。「子どもたちが美術館を身近に感じるきっかけになれば」と広報担当の下諸香南さん（３１）。グッズ化も検討するという。新たなファンを呼び込む、幸運の招き猫となれるか。