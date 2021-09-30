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 2021/09/30 14:36

新型コロナ　鹿児島市、２日連続新規感染なし　

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　鹿児島市は３０日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。同市で新規感染者がゼロだったのは２日連続。

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