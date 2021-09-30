南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
9
月
30
日 木曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
うぃくりっく
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
2021/09/30 16:03
新型コロナ 鹿児島県内で新たに２人感染確認 累計９０５１人
Tweet
シェア
拡大
鹿児島県は３０日、新型コロナウイルスの感染者２人を新たに確認したと発表した。鹿児島市の発表はなかった。県内の累計感染者は９０５１人となった。
新型コロナまとめサイトはこちら
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに２人感染確認 累計９０５１人
9月30日 16:03
「刺された」と通報 男の自作自演 軽犯罪法違反の疑い 鹿児島・鹿屋
9月30日 15:42
新型コロナ 鹿児島市、２日連続新規感染なし
9月30日 14:36
新幹線で「できたて」お取り寄せ JR九州 第1弾は福岡→鹿児島中央駅
9月30日 12:50
採卵鶏・鶏卵のＪＧＡＰ取得 鹿屋農高 九州の高校で初
9月30日 12:30
24時間OK コロナ検査キット 自販機お目見え 宮崎
9月30日 12:30
コロナ宿泊療養施設 14億円で借り上げ 鹿児島県 7市町のホテルなど11施設 20年度以降
9月30日 12:10
台風16号、あす関東に接近見込み 奄美沿岸は高波に注意
9月30日 11:53
鹿児島市立校 10月から通常登校 運動会・体育祭や部活 可能に 霧島市も時差登校解除 新型コロナ
9月30日 11:50
「飲酒運転無くそうと、代行運転手になった父の命は奪われた」 危険運転致死の被告に遺族怒り 鹿児島地裁
9月30日 11:15
「見知らぬ男に刺された」 駐車場に腹部から出血した男性 鹿児島・鹿屋市（更新）
9月30日 11:12
グルメ情報とバイト探しが一つに 学生が学生目線で考えたサイト「ぐるジョブ」 10月サービス開始
9月30日 11:00
お年寄りにデジタルの恩恵を 公民館長が教室開催 指宿・中福良地区
9月30日 11:00
東九州自動車道 一部区間が夜間通行止め 10月6～8日
9月30日 10:30
砂丘ラッキョウ植え付け始まる 加世田
9月30日 10:00
鹿児島のニュース一覧へ
戻る
このページのトップへ
▲