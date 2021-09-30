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 2021/09/30 16:03

新型コロナ　鹿児島県内で新たに２人感染確認　累計９０５１人　

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　鹿児島県は３０日、新型コロナウイルスの感染者２人を新たに確認したと発表した。鹿児島市の発表はなかった。県内の累計感染者は９０５１人となった。
　
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