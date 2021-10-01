まん延防止重点措置解除　鹿児島県、酒類提供を全面解禁　新型コロナ

2021/10/01 08:00

新型コロナウイルス「まん延防止等重点措置」の適用解除を受け、鹿児島県は３０日までで全４３市町村の飲食店への営業時間短縮（午後８時まで）や対策強化区域に指定していた鹿児島市の飲食店への酒類提供停止要請を終え、酒類提供を１日から全面解禁した。県独自の緊急事態宣言は「感染拡大警戒期間」に移行し、引き続き対策徹底を呼び掛ける。県の警戒基準は、「ステージ３（感染者急増）」に引き下げた。不要不急の外出自粛要請は終了し、往来自粛の対象は感染拡大地域に絞る。９月２９日時点で沖縄、大阪、兵庫、愛知、東京の５都府県となっている。原則休館だった県有施設は１日から利用を再開。イベントは政府方針に基づき、３０日まで参加人数を制限する。時短命令に応じなかった鹿児島市の飲食店１３店には、特別措置法に基づく２０万円以下の過料を科す手続きに入る。直近１週間の新規感染者数は２１人。警戒基準の主要７項目のうち感染経路不明者の割合以外はステージ３の指標を下回る。県は１週間程度、様子を見てステージ２（感染者漸増）に引き下げるか判断する。