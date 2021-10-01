新型コロナ　鹿児島県内で新たに３人感染確認　累計9059人

新型コロナ 鹿児島県内で新たに５人感染確認 累計9056人（更新）

「この店で飲むからおいしい」 酒解禁、繁華街に人、明かり戻る 新型コロナ・鹿児島

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不具合レーダー、リハでは異常なし イプシロン打ち上げ19秒前の緊急停止 鹿児島・内之浦