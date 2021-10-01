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 2021/10/02 16:14

新型コロナ　鹿児島県内で新たに３人感染確認　累計9059人

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　鹿児島県は２日、新型コロナウイルスの感染者を新たに３人確認したと発表した。鹿児島市の発表はなかった。県内の累計感染者は９０５９人となった。
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