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 2021/10/03 16:11

新型コロナ　鹿児島県内で１９４日ぶり感染確認なし

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　鹿児島県と鹿児島市は３日、新型コロナウイルスの感染者が確認されなかったと発表した。感染者が確認されなかったのは３月２３日以来、１９４日ぶり。県内の累計感染者は９０５９人のまま。
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