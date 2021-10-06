くまモンだらけ3両編成 鹿児島を初運行　７日､出水－川内　おれんじ鉄道

2021/10/06 11:00

肥薩おれんじ鉄道は７日、熊本県のＰＲキャラクター「くまモン」のラッピングを施した３車両を連結した特別列車を、出水－川内間で１往復運行する。２０１８年３月に３両目が登場して以来、３両編成で鹿児島県内を走るのは初めて。往路は出水を午後１時４９分に出発し、川内に午後３時３分到着予定。停車駅は牛ノ浜と西方のみで、誰でも乗れる。牛ノ浜では、同鉄道に乗り入れるＪＲ九州の観光特急「３６ぷらす３」も並んで停車する。復路は出水市の小学校が修学旅行で貸し切る。同社は「当日、くまモン列車を見かけたら大きく手を振って見送ってほしい」とした。