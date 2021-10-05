南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
10
月
5
日 火曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
2021/10/05 16:09
新型コロナ 鹿児島県内で新たに３人感染確認 累計９０６４人
Tweet
シェア
拡大
鹿児島県と鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの感染者３人を新たに確認したと発表した。鹿児島市の発表は１０歳未満男児１人と１０代男性１人の計２人。県発表分は１人。県内の累計感染者は９０６４人となった。
新型コロナまとめサイトはこちら
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに３人感染確認 累計９０６４人
10月5日 16:09
来春の中学卒業予定者 6年ぶり増 指宿商業は3学科に再編 鹿児島県
10月5日 12:50
「聞く力」強調の岸田首相 進展ない拉致問題「早く日朝会談実現を」 馬毛島基地計画「丁寧な説明が必要」
10月5日 12:40
オリジナルの西郷どんグッズを作ろう 鹿児島市・Ｋ１０カフェ
10月5日 12:30
鹿児島の「胃袋」支える市魚類市場 新・市場棟が全面開業へ 2工区が完成､12日から
10月5日 12:25
岸田内閣発足 鹿児島選出国会議員は？ 与党「実務と党内基盤のバランスいい」 野党「コロナで苦しむ国民生活を無視」
10月5日 11:55
うそ電話詐欺に「だまされたふり作戦」 示談金380万円要求 送り先で宅配便受け取り逮捕 未遂容疑
10月5日 11:25
特産品贈り勉学後押し 南種子、町出身学生へ
10月5日 11:00
延期の「イプシロン5号機」７日打ち上げ 移動式レーダー 不具合はケーブルの緩み JAXA
10月5日 10:55
協力隊の財産引き継ごう 竹集成材で地域マップ 薩摩川内・黒木地区
10月5日 10:00
危険運転致死傷の被告に懲役9年判決 酒気帯び､時速90キロ､赤信号無視し交差点へ 鹿児島地裁
10月5日 09:55
龍郷の魅力、女優がＰＲ 電子雑誌「旅色」
10月5日 08:30
7000発大花火とおはら祭 11月2､3日の連日開催 コロナに負けるな 鹿児島の秋
10月5日 07:30
見て触れて、魚の魅力や流通学ぶ 湧水・吉松小
10月5日 07:30
宮崎県で１人感染 新型コロナ・宮崎４日発表
10月5日 07:00
鹿児島のニュース一覧へ
戻る
このページのトップへ
▲