新型コロナ　鹿児島県内で新たに３人感染確認　累計９０６４人　

2021/10/05 16:09

鹿児島県と鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの感染者３人を新たに確認したと発表した。鹿児島市の発表は１０歳未満男児１人と１０代男性１人の計２人。県発表分は１人。県内の累計感染者は９０６４人となった。