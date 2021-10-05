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 2021/10/05 16:09

新型コロナ　鹿児島県内で新たに３人感染確認　累計９０６４人　

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　鹿児島県と鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの感染者３人を新たに確認したと発表した。鹿児島市の発表は１０歳未満男児１人と１０代男性１人の計２人。県発表分は１人。県内の累計感染者は９０６４人となった。
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