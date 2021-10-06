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 2021/10/06 16:05

新型コロナ　鹿児島県内で新たに１人感染確認　累計９０６５人　

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　鹿児島市は６日、１０代男性１人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。県の発表はなかった。県内の累計感染者は９０６５人となった。
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