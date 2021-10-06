新型コロナ　鹿児島県内で新たに１人感染確認　累計９０６５人　

新型コロナ 鹿児島県内で新たに５人感染確認 累計9056人（更新）

明朝打ち上げイプシロン５号機 未明から交通規制 町外からの見学自粛呼び掛け 鹿児島・肝付町

新型コロナ 鹿児島県内で新たに２人感染確認 累計９０６１人（更新）

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イプシロン５号機打ち上げ緊急停止 鹿児島・内之浦宇宙空間観測所