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新型コロナウイルス
2021/10/06 16:05
新型コロナ 鹿児島県内で新たに１人感染確認 累計９０６５人
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鹿児島市は６日、１０代男性１人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。県の発表はなかった。県内の累計感染者は９０６５人となった。
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