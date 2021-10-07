新型コロナ　鹿児島県内で新たに４人感染確認　累計９０６９人　

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１回目は痛み、２回目は38度超の発熱や頭痛… 医療従事者ら経験者が語るワクチン接種後の症状 新型コロナ・鹿児島

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イプシロン５号機打ち上げ 再び中止 上空の強風で 鹿児島の内之浦宇宙空間観測所

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深夜の公園、うるさいスケボー 住民「眠れない」若者「ほかに場所がない」 専用施設ない鹿児島市

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ありそうでなかった 自転車通学ヘルメット義務に 鹿児島情報高校 県内初、３学期から

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公園でのこぎりとカッターナイフ持っていた男逮捕 「仕事道具」と容疑否認 鹿児島市

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新たな感染は鹿児島市の10代男性 新型コロナ・鹿児島６日発表

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架空の経費引き出し251万円横領 信用漁連の元支店長逮捕

８．

新型コロナ 鹿児島県、警戒基準「ステージ２」に下げ 「今こそ鹿児島」旅行割引き再開

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全国10校の高専生がつくった衛星、いざ宇宙へ イプシロン、７日朝打ち上げ再挑戦

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに１人感染確認 累計9065人