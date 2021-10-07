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新型コロナウイルス
2021/10/07 16:05
新型コロナ 鹿児島県内で新たに４人感染確認 累計９０６９人
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鹿児島市は７日、新型コロナウイルスの感染者４人を新たに確認したと発表した。１０代男性３人と４０代女性１人。県の感染確認はなかった。県内の累計感染者は９０６９人となった。
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