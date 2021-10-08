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 2021/10/08 16:05

新型コロナ　鹿児島県内で新たに３人感染確認　累計９０７２人　

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　鹿児島市は８日、新型コロナウイルスの感染者３人を新たに確認したと発表した。１０歳未満女児と５０代の男女。県発表は３日連続でなかった。県内の累計感染者は９０７２人となった。
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