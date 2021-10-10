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 2021/10/10 16:10

新型コロナ　鹿児島県内の感染者ゼロ　累計９０７６人

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　鹿児島県と鹿児島市は１０日、新型コロナウイルスの新たな感染者が確認されなかったと発表した。感染者ゼロは３日以来、７日ぶり。累計感染者は９０７６人。
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