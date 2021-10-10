TOP鹿児島のニュース 社会 事件・事故
 2021/10/10 16:49

出水市5棟全焼　遺体の身元 火元女性の65歳息子と判明

シェア
消火作業に当たる消防隊員ら＝９日午前６時１５分、出水市本町
消火作業に当たる消防隊員ら＝９日午前６時１５分、出水市本町
拡大拡大
　９日未明に出水市本町、無職女性（９０）方から出火、女性方の木造２階建て住家と隣接する鉄筋３階建て店舗（仏具店）など計５棟を全焼した火災で、出水署は１０日、焼け跡から見つかった遺体が女性の息子で仏具店経営の男性（６５）だったと明らかにした。死因は捜査中。

　出水署によると、出火当時、男性は店舗３階にいて連絡が取れなくなっていた。同署は９日に引き続き、消防と合同で実況見分し、出火原因を調べている。
消火作業に当たる消防隊員ら＝９日午前６時１０分ごろ、出水市本町
 戻る 
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ