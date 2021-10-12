水辺に優雅な貴婦人　セイタカシギ飛来　鹿児島・南大隅

【かお】ヒガンバナが好きだった愛妻。がんで亡くなって13年。「たくさん植えたら、きれいだろうね」。〝遺言〟は人集う500メートルの赤い道になった

新型コロナ 鹿児島県内で新たに３人感染確認 累計９０６４人（更新）

深夜の公園、うるさいスケボー 住民「眠れない」若者「ほかに場所がない」 専用施設ない鹿児島市

新型コロナ 鹿児島県内で新たに４人感染確認 累計９０６９人

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イプシロン５号機打ち上げ 再び中止 上空の強風で 鹿児島の内之浦宇宙空間観測所