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2021/10/12 05:55
水辺に優雅な貴婦人 セイタカシギ飛来 鹿児島・南大隅
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田んぼで餌を探すセイタカシギ＝南大隅町根占川北
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南大隅町根占川北に渡り鳥セイタカシギが飛来した。「水辺の貴婦人」と呼ばれ、黒と白のコントラストの体色とピンク色の長い足が目を引く。５日夕は５羽が水田で細長いくちばしを使い、しきりに餌を探していた。
近くの牧口範久さん（６７）らが９月末に発見。「見慣れない鳥だと思いインターネットで調べた。３０年ほど暮らしているが初めて見た。驚き、感動した」と話した。
県と環境省レッドリストで絶滅危惧Ⅱ類（絶滅の危険が増大している種）とされる。県レッドデータブックによると、近年は県内各地で数羽から数十羽の群れが春と秋の渡りの時期に観察されている。
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