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 2021/10/12 11:20

深夜の天文館で火事？ 居酒屋から119番「煙が充満」　消防車など10台以上出動､一時騒然　鹿児島市

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消防などが駆け付け、現場は騒然＝１２日午前０時半ごろ、鹿児島市山之口町
消防などが駆け付け、現場は騒然＝１２日午前０時半ごろ、鹿児島市山之口町
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　１１日午後１１時５０分ごろ、鹿児島市山之口町の居酒屋で、排気ダクトから出火して煙が充満していると従業員から１１９番があった。警察や消防車両計１０台以上が駆け付けるなど一時騒然としたが、火災ではなく大事に至らなかった。

　消防によると、ダクトなども燃えておらず、串を焼いていた場所の温度が上がって煙が出たのを火災と誤認したとみられる。現場は量販店などが立ち並ぶ天文館の一角。一帯には１時間ほど規制が敷かれ、周辺の飲食店関係者や酔客らが心配そうに見詰めていた。
消防などが多数駆け付け、騒然とする現場。火災ではなく大事に至らなかった＝１２日午前０時４５分ごろ、鹿児島市山之口町
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