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 2021/10/12 16:10

新型コロナ　鹿児島県内で新たに５人感染確認　県内累計９０８１人　

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　鹿児島市は１２日、新型コロナウイルスの感染者５人を新たに確認したと発表した。１０歳未満の男女４人と３０代女性１人。県内の感染確認は９日以来。県の発表はなかった。県内の累計感染者は９０８１人となった。
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