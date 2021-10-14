新規感染５日ぶりゼロ　新型コロナ・宮崎13日発表

【かお】ヒガンバナが好きだった愛妻。がんで亡くなって13年。「たくさん植えたら、きれいだろうね」。〝遺言〟は人集う500メートルの赤い道になった

道で倒れた母、傷口にハンカチ当ててくれた女子高生。伝えたい、15年越しの「ありがとう」 家族と後輩たちが持ち主捜す

「オリンピックに出たい。でも手足の指が足りないからパラリンピックかも」 心打つ９歳の新聞投稿。ありのままを受け止める少年に、世代を超えたエールが届く

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深夜の公園、うるさいスケボー 住民「眠れない」若者「ほかに場所がない」 専用施設ない鹿児島市