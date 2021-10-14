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新型コロナウイルス
2021/10/14 07:00
新規感染５日ぶりゼロ 新型コロナ・宮崎13日発表
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宮崎県は１３日、県内で新型コロナウイルスの新たな感染者の確認はなかったと発表した。感染発表がなかったのは８日以来５日ぶり。
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