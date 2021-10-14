衆院選 鹿児島４選挙区から10人立候補へ　自民・全選挙区に擁立　野党・立憲、社民、共産がすみ分け

2021/10/14 21:00

鹿児島県内の４小選挙区には１４日現在、前職５、元職１、新人４の１０人が立候補を予定している。全選挙区に前職４人を擁立する自民党に対し、立憲民主、社民、共産は共闘し、それぞれ選挙区をすみ分けた。１区は、立民前職の川内博史氏（５９）、自民前職の宮路拓馬氏（４１）＝比例九州＝による与野党の一騎打ちとなりそうだ。２区は、自民前職の金子万寿夫氏（７４）、元県議で共産新人の松崎真琴氏（６３）、元鹿児島県知事で無所属新人の三反園訓氏（６３）の３人が立候補を表明している。３区は、自民前職の小里泰弘氏（６３）と、立民元職の野間健氏（６３）が前回２０１７年に続き、激突するとみられる。４区は、自民前職の森山裕氏（７６）、元鹿屋市議で社民新人の米永淳子氏（５８）、自営業で「ＮＨＫと裁判してる党弁護士法７２条違反で」新人の宮川直輝氏（４８）が名乗りを上げている。前回衆院選の県内投票率は５６．０９％で、８年ぶりに上向いた。９月１日現在の県内の選挙人名簿登録者数は１３４万３７６人。１区３５万８２６３人▽２区３３万７２６３人▽３区３１万８６６７人▽４区３２万６１８３人。