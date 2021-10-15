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 2021/10/15 14:34

新型コロナ　鹿児島市の新規感染、4日ぶりゼロ　

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　鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。市の感染確認がなかったのは１１日以来で４日ぶり。

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