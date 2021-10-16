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 2021/10/16 16:38

新型コロナ 鹿児島県内で新たに４人感染確認 累計9096人

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　鹿児島県と鹿児島市は１６日、新型コロナウイルスの感染者を新たに４人確認したと発表した。県内の累計感染者数は９０９６人。
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