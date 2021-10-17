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2021/10/17 21:33
伊仙町長に大久保氏６選
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伊仙町役場
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任期満了に伴う伊仙町長選挙は１７日投開票があり、無所属現職の大久保明氏（６７）が、無所属新人で元県大島支庁長の伊喜功氏（６７）を退け、６選を果たした。
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