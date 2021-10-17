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 2021/10/17 16:15

新型コロナ　鹿児島県内の新規感染者なし　６日ぶり

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　鹿児島県と鹿児島市は１７日、新型コロナウイルスの感染者は確認されなかったと発表した。県内の新規感染者が確認されなかったのは１１日以来で６日ぶり。累計感染者は９０９６人のまま。
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