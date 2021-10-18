越冬のツル 第１陣が飛来　出水平野に冬の使者　鹿児島

2021/10/18 12:27

国内最大のツル越冬地である鹿児島県の出水平野に１８日朝、今季初となるナベヅル１７羽が飛来した。昨季より１日遅い。昨シーズンは昨年10月17日に初飛来を確認。24季連続で１万羽を超え、昨年１２月５日の羽数調査で歴代最多の１万７３１５羽を記録した。１６年ぶりに国の特別天然記念物タンチョウ１羽も確認された。