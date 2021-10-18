TOP鹿児島のニュース 社会 自然・動植物
 2021/10/18 12:27

越冬のツル 第１陣が飛来　出水平野に冬の使者　鹿児島

シェア
今季初飛来し羽を休めるツル＝１８日午後０時１７分、出水市高尾野町下水流
今季初飛来し羽を休めるツル＝１８日午後０時１７分、出水市高尾野町下水流
拡大拡大
　国内最大のツル越冬地である鹿児島県の出水平野に１８日朝、今季初となるナベヅル１７羽が飛来した。昨季より１日遅い。

　昨シーズンは昨年10月17日に初飛来を確認。24季連続で１万羽を超え、昨年１２月５日の羽数調査で歴代最多の１万７３１５羽を記録した。１６年ぶりに国の特別天然記念物タンチョウ１羽も確認された。
東干拓で餌を求める今季一陣のナベヅル。出水平野では昨シーズン、24季連続で万羽ヅルを記録した＝１８日午前９時３５分ごろ、出水市高尾野町下水流
 戻る 
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ