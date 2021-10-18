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 2021/10/18 14:36

新型コロナ　鹿児島市 新たな感染確認なし　２日連続

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　鹿児島市は１８日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。鹿児島市発表分で新規感染者がゼロとなるのは２日連続。
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