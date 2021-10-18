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 2021/10/18 16:07

新型コロナ　鹿児島県内 ２日連続で感染確認なし　　

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　鹿児島県は１８日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。鹿児島市の発表もなく、県内の新規感染者は２日連続でゼロとなった。累計感染者は９０９６人のまま。
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