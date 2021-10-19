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新型コロナウイルス
2021/10/19 16:08
新型コロナ 鹿児島県内で新たに１人感染確認 累計９０９７人
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鹿児島市は１９日、新型コロナウイルスの感染者1人を新たに確認したと発表した。市在住の５０代男性。県の感染確認は３日連続でなかった。県内の累計感染者は９０９７人となった。
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