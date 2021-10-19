TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス
 2021/10/19 16:08

新型コロナ　鹿児島県内で新たに１人感染確認　累計９０９７人　

シェア
拡大拡大
　鹿児島市は１９日、新型コロナウイルスの感染者1人を新たに確認したと発表した。市在住の５０代男性。県の感染確認は３日連続でなかった。県内の累計感染者は９０９７人となった。
　
コロナ相談窓口

新型コロナまとめサイトはこちら
 戻る 
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ