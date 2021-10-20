TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス
 2021/10/20 14:36

新型コロナ　鹿児島市　新たな感染確認なし　

シェア
拡大拡大
　鹿児島市は２０日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。
コロナ相談窓口

新型コロナまとめサイトはこちら
 戻る 
広告
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ