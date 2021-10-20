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 2021/10/20 16:09

新型コロナ　鹿児島県内 感染確認なし　　

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鹿児島県は２０日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。県の感染確認がゼロとなるのは４日連続。鹿児島市の発表もなく、累計感染者９０９７人のまま。
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