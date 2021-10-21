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新型コロナウイルス
2021/10/21 14:38
新型コロナ 鹿児島市 ２日連続新たな感染確認なし
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鹿児島市は２１日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。新規感染者がゼロとなるのは２日連続。
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