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2021/10/22 11:55
冷え込み一気、街包む白い幻想 鹿児島・川内川流域で川霧
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川内川流域の街を覆う川霧＝２２日午前６時１２分、湧水町川西
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鹿児島県内各地は２２日朝、前日の雨の影響で霧深い朝を迎えた。
湧水町川西のパラグライダー基地・魚野フライトエリア（標高約５５０メートル）からは、冷えた空気と川内川の水面の温度差で発生する「川霧」が見られた。夜明け前から１５人ほどが訪れ、朝日が照らす幻想的な風景を記録に残そうとシャッターを切った。
鹿児島市武１丁目から初めて訪れた浜崎祐樹さん（３６）、美乃里さん（３５）夫妻は「暗い時間から明るくなっていく様が神秘的だった」と喜んでいた。
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