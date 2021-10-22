冷え込み一気、街包む白い幻想　鹿児島・川内川流域で川霧

2021/10/22 11:55

鹿児島県内各地は２２日朝、前日の雨の影響で霧深い朝を迎えた。湧水町川西のパラグライダー基地・魚野フライトエリア（標高約５５０メートル）からは、冷えた空気と川内川の水面の温度差で発生する「川霧」が見られた。夜明け前から１５人ほどが訪れ、朝日が照らす幻想的な風景を記録に残そうとシャッターを切った。鹿児島市武１丁目から初めて訪れた浜崎祐樹さん（３６）、美乃里さん（３５）夫妻は「暗い時間から明るくなっていく様が神秘的だった」と喜んでいた。