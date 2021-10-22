新型コロナ　鹿児島県内３日連続感染確認なし

どちらも略して民主党？ 衆院選比例代表、立民と国民が同じ届け出 有権者「戸惑った」

プライベートジェット専用ターミナル「桜島」完成 鹿児島空港 専用ラウンジ、CIQも

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深夜の公園、うるさいスケボー 住民「眠れない」若者「ほかに場所がない」 専用施設ない鹿児島市