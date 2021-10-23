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新型コロナウイルス
2021/10/23 16:07
新型コロナ 鹿児島県内４日連続感染確認なし
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鹿児島県と鹿児島市は２３日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。県内の新規感染者がゼロとなるのは４日連続。累計感染者は９０９７人。
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