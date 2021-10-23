新型コロナ　鹿児島県内４日連続感染確認なし

「ありがとうを伝えたい」道に迷い泣いていた90歳。捜しています、案内してくれた2人の優しい女子生徒

どちらも略して民主党？ 衆院選比例代表、立民と国民が同じ届け出 有権者「戸惑った」

７．

深夜の公園、うるさいスケボー 住民「眠れない」若者「ほかに場所がない」 専用施設ない鹿児島市