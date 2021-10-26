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 2021/10/26 12:00

龍郷町長選告示　現職１人が届け出（正午現在）

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龍郷町役場
龍郷町役場
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　任期満了に伴う龍郷町長選挙は２６日告示され、現職で２期目を目指す竹田泰典氏（６９）＝無所属＝が立候補を届け出た。投開票日は３１日。
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