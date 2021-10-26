龍郷町長選告示　現職１人が届け出（正午現在）

11月2日 オータムナイト大花火 7000発､22カ所をリレー打ち上げ 鹿児島市

どちらも略して民主党？ 衆院選比例代表、立民と国民が同じ届け出 有権者「戸惑った」

新型コロナ 鹿児島県内で新たに１人感染確認 累計９０９７人

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衆院選公示 鹿児島1区2人、2区3人、3区2人、4区3人 計10人立候補へ 野党すみ分け、小選挙区導入後で最少