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 2021/10/28 16:08

新型コロナ　鹿児島県内 感染確認なし　累計９１０１人のまま　

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　鹿児島県と鹿児島市は２８日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。鹿児島市の感染確認は９日連続、県は２日連続でなかった。累計感染者９１０１人のまま。
　
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