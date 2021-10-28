新型コロナ　鹿児島県内 感染確認なし　累計９１０１人のまま　

志布志の男性が刺し自殺か 娘婿、家族間トラブル？ 宮崎・高千穂の民家で３人死亡

若者の４割「投票行かない」 理由は「住民票が…」 衆院選鹿児島

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諏訪之瀬島が爆発、噴石1.9キロ飛散 観測史上最長 噴煙の高さ3300メートル 鹿児島･十島村